Cacciatorpediniere Donald Cook verso acque siriane : jet russi disturbano manovre

Intanto Trump cancella la sua partecipazione all'8/o summit delle Americhe a Lima e resterà negli Usa per sovrintendere alla risposta americana alla Siria, la a Russia vieta la bozza di risoluzione degli Stati Uniti per istituire un nuovo meccanismo d'inchiesta indipendente sull'uso delle armi chimiche in Siria.





Mikhail Bogdanov, vice ministro degli Esteri e inviato speciale di Putin in Medio Oriente : "Non credo che vi sia il rischio di un conflitto armato fra la Russia e gli Usa in Siria. Alla fine il buon senso dovrebbe prevalere sulla follia". La Siria ha invitato gli osservatori dell'Opac per indagare sul sospetto attacco chimico dei giorni scorsi nella Ghuta. L'Opac manderà "presto" in Siria una squadra per le indagini.

Sale la tensione fradopo l'attacco con gas a Duma, ''''' come quella in Siria ''': all'attacco chimico ''''. Lo afferma il presidente americanoSecondo il quotidiano turco Hurriyet il cacciatorpedinieredella marina militare Usa ha lasciato il porto cipriota di Larnaca, dove era ormeggiato, per avvicinarsi alle acque territoriali siriane, la nave da guerra statunitense sarebbe giunta a circa 100 km dal porto siriano di Tartus, dove c'è una base della marina militare russa, per questohanno sorvolato a bassa quota per 4 volte il cacciatorpediniere compiendo manovre di disturbo.