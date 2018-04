iOS 11.3 blocca gli schermi non originali su iPhone 8 e 8 Plus!

Arriva un nuovo problema su i nuovi, iOS 11.3 blocca gli schermi non originali. Arriva un nuovo problema che riguarda iOS 11.3 , i nuovi iPhone 8 e 8 Plus , diversi utenti si sono ritrovati dopo aver sostituito il display non originale sul proprio iPhone 8/8 Plus, lo schermo non funzionante.

Apple utilizza un microchip personalizzato collegato al display, quindi per tutti coloro che vorrebbero sostituire il display non originale, basterà aggiornare anche il microchip.