Ferrara, le minacce di morte di una baby gang a un 13enne : Ritira la denuncia o ti ammazzo

«Ci dovrà scappare il morto prima di intervenire?», dichiara un genitore pieno di rabbia. I ragazzi persecutori e perseguitati hanno tutti tra i 13 e i 16 anni, colui che fa parte della baby gang conosciuta in città con il nome di "quelli del sotto Mac" e che ha minacciato il ragazzino 13enne è stato denunciato ma a quanto pare non è servito a nulla. Il padre della vittima ha presentato 5 denunce in 15 giorni alle Forze dell'Ordine, per rapine e aggressione e ora per stalking e violenza privata: «Qui non siamo di fronte a episodi di bullismo ma di criminalità minorile e terrorismo psicologico». Ma a quanto pare nessuno fa nulla, sono tutti sordi!.

Ferrara -senza tregua, bullismo ovunque, che non si ferma che non viene punito e che continua a terrorizzare soprattutto i giovani nelle scuole anche con minacce di morte. Questo è accaduto a Ferrara in una scuola media ad unminacciato da un bullo parte di una: «Se non ritiri la denuncia finisce male. Ti riempio di botte fino ad ammazzarti». Frasi choc nei confronti di ragazzini terrorizzati costretti ad andare a scuola e ad uscire scortati dai propri genitori che continuano a denunciare i fatti senza ottenere risultati ne giustizia.