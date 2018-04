Amici, Heater Parisi dopo prima puntata del serale : Professori aggressivi e offensivi con i ragazzi

Ma Heater Parisi attacca anche Marco Bocci e Simona Ventura, su di loro dice: "Ho paura che stia subentrando una specie di paraculismo. Non posso credere che una Simona Ventura, con un background come il suo, che esce con un 'Quant'è carismatico Biondo", quando è tutto tranne. O non capisce il significato della parola carisma oppure sta mentendo. Non si può dire che Biondo è carismatico, il carisma è tutta un'altra cosa. Poi parlando di Marco Bocci. Non puoi dire che Valentina era sensuale, quando era soltanto terrorizzata e aveva gli occhi terrorizzati".

Heater Parisi si sfoga e dice la sua dopo la prima puntata del serale diandata in onda sabato, scagliandosi contro i professori e contro anche alcuni commissari. La Parisi ritiene il comportamento dei professori nei confronti dei ragazzi troppo esagerato e inadeguato: "Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi”. Nella puntata, infatti non sono mancati i battibecchi tra commissari e professori, la stessasi è attaccata più volte in puntata con la professoressa, la quale ha offeso la giovane partecipante ballerina Lauren: “Soprattutto quando si tocca l'argomento fisico. E' orribile. Mai nessun professore o maestri mi ha trattato come ho visto sabato scorso. Non esiste quel comportamento nei confronti dei ragazzi. A me, così, non piace".