Pasquale Maietta, ex deputato Fratelli D'Italia ferito gravemente : Incidente con la motozappa

Pasquale Maietta, secondo quanto riferito, stava svolgendo dei lavori nella sua proprietà quando si è ferito ad una gamba con una motozappa, si parla di una semi-amputazione dell'arto inferiore. Al momento non ci sono notizie sul suo stato di salute.

- Pasquale Maietta, ex deputato di Fratelli D'Italia ed ex presidente delè stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Roma in eliambulanza dopo essersi ferito gravemente con unanel giardino della propria casa.