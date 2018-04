Roma : Finta cieca fa shopping, è la moglie dell'ammiraglio Treu

Le indagini sarebbero iniziate nel 2013, i carabinieri avrebbero seguito la donna notabto diverse anomalie, come al mercato rionale dove la signora si sarebbe mossa «senza urtare le persone o gli ostacoli presenti» o al centro commerciale dove sarebbe stata vista fare shopping «con disinvoltura sia nei movimenti che nella visione dei prodotti esposti... Si deduce che Paola Morandi non riunisca i requisiti per poter essere considerata cieca assoluta».





L'indennità di accompagno sarebbe stata «indebitamente percepita sin dal luglio 1996», così «la signora che insegna a vivere con gli occhi chiusi», com'era stata ribattezzata da alcuni giornali per il suo impegno nel volontariato in favore delle persone non vedenti, si sarebbe ritrovata a processo per truffa.





Per l'accusa Paola Morandi avrebbe «trasmesso all'Inps di Roma, che l'aveva convocata per una visita medica a verificare lo stato di invalidità la documentazione nella quale si dava atto, contrariamente al vero, dello stato di cecità assoluta». Pare che la signora Morandi sarebbe stata cieca, ma non del tutto. Una differenza sostanziale per Inps e Procura che ora le contesterebbero a partire dal 2009 una somma di circa 200mila euro.