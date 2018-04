Palermo, medico condannato a un mese di carcere : Fece trasfusione ad una testimone di Geova

Ma la donna, la cui religione vieta ogni tipo di trasfusione negò l'autorizzazione a ricevere sangue, il primario, però, preoccupato che ci potessero essere complicazioni anche per lei, decise comunque di farla informando anche la Procura. In seguito ad una perizia medica che ha si confermato la sofferenza della donna ma non la necessità di una trasfusione perchè ritenuta non in pericolo di vita, è arrivata la condanna per il medico ad un mese di carcere. Questa la pena per Giovanni Spinnato, stabilita dal giudice durante il processo seguito dalla comunità dei testimoni di Geova che hanno definito tale decisione in armonia con il diritto nazionale e internazionale.

