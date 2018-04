Brasile : Il presidente Lula ha 24 ore per costituirsi

E' stato Moro nel luglio del 2017 a condannare Lula a 9 anni di prigione per corruzione e riciclaggio, che sono diventati 12 nel gennaio scorso, quando il caso è stato esaminato in seconda istanza dal Tribunale Regionale Federale di Porto Alegre (Trf-4). L'esecuzione della condanna era stata però bloccata dalla richiesta di "habeas corpus" presentata dai legali dell'ex presidente presso il Supremo Tribunale Federale (Stf), che l'ha respinta mercoledì notte, per 6 voti contro 5.





Lula potrebbe decidere di non costituirsi entro il termine imposto dal giudice Sergio Moro, per aspettare invece che lo venga a cercare la polizia nella sede del sindacato metallurgico Abc a Sao Bernardo dos Campos, dove, dopo la notte passata a casa, ha fatto sapere che tornerà per riunirsi con i suoi alleati politici. "Se vogliono prenderlo, che vengano a prenderlo qui, in mezzo al suo popolo. Lula è innocente, e un innocente non si consegna in quel modo", ha detto il senatore del Partito dei Lavoratori (Pt) Lindbergh Farias, pur precisando che "questa è la mia opinione, è il presidente che deve decidere".(tgcom24.mediaset.it)