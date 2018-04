Modena : 40enne picchia a sangue amica in strada

Ancora da chiarire il movente della brutale aggressione che è avvenuta martedì notte in via Graziani, nei pressi dal centro storico di Modena, il 40enne è stato denunciato in passato da sua madre per maltrattamenti e percosse.

A Modena un 40enne è stato fermato dalla polizia perdopo aver brutalmente picchiato una sua conoscente di 44 anni in mezzo alla strada. La vittima dell'aggressione è stat colpita con numerosi calci e pugni al volto, è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara con lesioni gravissime, la prognosi resta riservata. "", avrebbe detto lui stesso ai poliziotti