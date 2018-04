Cittadella (Padova), una scultura di nudo dinnanzi al Duomo in pieno centro : Ed è subito polemica

Il sindaco Luca Pierobon, però non ci sta e interviene spiegando che "l'arte non è mai oscena". In effetti le cose scandalose sono altre. Ecco cosa dichiara il primo cittadino difendendo la sua scelta: "L'arte è arte e non è mai scandalosa. I nudi di Modigliani allora? Sono da censurare? Chi fa certe affermazioni non capisce l'arte. Sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano, fortunatamente la gran parte di cittadini e turisti ha ben compreso la bellezza e il senso di sistemare questa e altre opere nelle piazze della città. Non mi meraviglio delle esternazioni dei bigotti".

