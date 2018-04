L'ex ciclista professionista Ilaria Rinaldi trovata morta nella sua casa

Ilaria Rinaldi è stata campionessa italiana Unter 23 di ciclocross nel 2007, ma dal 2010 non era più professionista, in quegli anni la Rinaldi fu squalificata per doping per due anni perchè trovata positiva al testosterone durante una gara.

L'ex ciclista ed è stata trovata senza vita nella sua abitazione di, aveva 33 anni. La Procura ha disposto accertamenti.è stata trovata nella sua abitazione ieri mattina, senza vita. La Procura ha avviato i dovuti accertamenti sull'ex professionista 33enne, il suo corpo infatti è stato portato presso l'ospedale di Careggi nel reparto di medicina legale dove sarà effettuata l'per capire le cause della morte.