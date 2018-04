Matteo Salvini contro la Francia

Matteo Salvini commenta : 'Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi! Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e i nostri confini ce li controlleremo noi''.

Parole dure anche dalla deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli : "L'Italia chiami Macron e gli ricordi che qui nessun agente straniero può venire a far valere la propria autorità. Siamo una Nazione sovrana, non una provincia della Francia . Adesso la Farnesina ha convocato l'ambasciatore francese a Roma Christian Masset, ma il leader della Legacommenta : '''.

Un'irruzione armata, da parte di 5che sono entrati in una sala vicino alla stazione di confine di, per costringere una un test delle urine, sospettando che si trattasse di uno spacciatore. Ma lo sconfinamento degli agenti è stato denunciato dall'ong, che parla di un'azione contro "" come è il presidio sanitario, dove possono entrare soltanto operatori e mediatori culturali.