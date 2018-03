Omicidio Pamela Mastropietro : In casa solo impronte di Oseghale, le altre non sono degli arrestati

Dalle analisi del Ris, nell'appartamento sono state rilevate altre impronte ma non sono compatibili con le persone indagate compreso il quarto nigeriano indagato a piede libero. Il mistero che ruota intorno a questa vicenda si fa sempre più fitto intanto il 6 aprile, il Ris analizzerà con un esame più approfondito la scatola dei guanti in lattice sequestrati nella casa. In realtà si cerca la persona che abbia toccato la scatola prima di smembrare il corpo di Pamela.

Nella casa degli orrori, doveè stata uccisa e smembrata risultano esserci solo le impronte dimentre non vi sono tracce di impronte che appartengano agli altri arrestati,, 22 anni, e, 28 anni. Questo è quanto risulta dalla perizia del Ris depositata ieri alla Procura di, che aumenta ancor di più il mistero sulla tragica fine di Pamela.