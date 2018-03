Il piccolo Alessandro morto per una crisi respiratoria : condannati i tre pediatri del caso Favilla

Per il Pm "il bambino accusava sintomi che avrebbero dovuto spingere i medici che l’hanno visitato a disporne il ricovero con urgenza. C’è stato un misto di negligenza e di imprudenza che ha fatto loro sottovalutare una situazione grave che ha portato alla morte del bambino. Insomma, se fosse stato ricoverato almeno il 20 ottobre, Alessandro Favilla si sarebbe potuto salvare".

I genitori Emanuele e Alessia Favilla: "Giustizia è fatta, se così si può dire. Nessuno potrà restituirci il nostro Ale...".

Sono statiper omicidio colposo i tre pediatri sotto processo per la morte del piccolo, il bambino deceduto il 25 ottobre 2012 per una crisi respiratoria in casa - due anni di reclusione per la dottoressa Elisabetta Spadoni, mentre il dottor Graziano Vierucci, medico dell'ospedale di Lucca e il pediatra di famiglia, Giuseppe Fontana sono stati condannati a un anno e quattro mesi.