Striscia la Notizia : i veicoli delle Ferrovie dello Stato inutilizzati - Video

Partendo dal numero di targa, l'inviato romano è riuscito a verificare che tutti questi mezzi sono assicurati, ma senza revisione, vengono quindi spesi dei soldi pubblici per veicoli che non possono circolare. Secondo il Direttore territoriale produzione di Roma di Rfi il motivo è che Ferrovie dello Stato vorrebbe sostituire gradualmente “la proprietà stessa dei mezzi con il noleggio a lungo termine”, per “abbattere i costi”. Le auto di proprietà, inoltre, sarebbe anche in fase di vendita: “il mese scorso ne abbiamo vendute circa 30 e nel giro di due, tre mesi, avremo un ulteriore contratto per poter vendere” le 100 vetture depositate del parcheggio romano.

Circa 100 mezzi di proprietà delleabbandonati in un deposito romano, questo ha documentato per, in seguito ad alcune segnalazioni arrivate da chi vive proprio di fronte al parcheggio. I veicoli sono fermi “”.