Morbillo/ La 25enne Maria Concetta Messina muore in ospedale a Catania : L'hanno ammazzata

La madre Maria Di Bella : "Me l'hanno ammazzata. Mia figlia è entrata per il morbillo ed è uscita morta. Le hanno prestato le cure, non dico di no, ma poi per me c'è stata negligenza. E' rimasta buttata su una barella per ore ed ore assieme ad altre persone che avevano il morbillo nella stessa stanza. E' possibile che si sia aggravata in così breve tempo?".

La 25ennenell'ospedale Garibaldi di Catania. "", ha detto disperata la madre che ha presentato una denuncia ai carabinieri. La 25enne era arrivata al Pronto soccorso il 23 marzo, ma le sue condizioni si erano subito aggravate al punto da richiedere il trasferimento in Rianimazione, dove lunedì è avvenuto il decesso.