Roma : i soldi della Fontana Trevi destinato alla Caritas dal 1° aprile andranno al Comune

La somma molto elevata raccolta nelle fontane monumentali di Roma era destinata alla Caritas, la quale ne usufruiva per sostenere le mense per i poveri, ostelli per i senzatetto, assistenza sanitaria e domiciliare per le fasce più deboli, raccolta e gestione di fondi e generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà. Adesso con il taglio dei finanziamenti causato dal dirottamento delle monetine della fontana, il rischio e che la Caritas si trovi a dover sospendere o tagliare i propri servizi. Ad oggi, però, le istituzioni non hanno rilasciato alcun commento a riguardo, per cui si attendono notizie ufficiali sulla destinazione del ricavato sia della Fontana di Trevi che delle altre Fontane monumentali.

E' uno dei monumenti più conosciuti di Roma che attira migliaia di turisti all'anno anche per la sua leggenda in cui si narra che chiudendo gli occhi e dandole le spalle, gettando una monetina, si realizzano i desideri. E' la famosa, le quali monetine fruttano circa un milione di euro l'anno e che fino ad oggi erano destinati alla Caritas. Ma dal 1° aprile il tesoretto della Fontana di Trevi e delle altre fontane monumentali andrà alper finanziare progetti di assistenza.