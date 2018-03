iPhone X (PRODUCT)RED - Nuova colorazione potrebbe aumentare le vendite?

Nuova indiscrezione per, Apple potrebbe presentare una nuova colorazione per aumentare le vendite.

Arriva una nuova indiscrezione per quanto riguarda l' iPhone X, secondo il sito Macotakara, Apple sta preparando una nuova colorazione, oltre a quelle già in circolazione, ovvero Argento e Grigio Siderale, per aumentare le vendite, la colorazione potrebbe essere quella rossa, come avvenne per l' iPhone 7, quindi ci potrebbe essere un nuovo iPhone X (PRODUCT)RED.

Cosa ve ne pare? A questo punto, non ci resta che attendere ulteriori conferme a riguardo.