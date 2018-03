Riccardo Cesini : Il campione di pallanuoto muore a 36 anni stroncato da un malore improvviso

Riccardo Cesini è stato colpito da un malore nella mattinata che stava trascorrendo a Santa Margherita Ligure per accompagnare un amico a una regata. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Savona, non ha superato l’operazione cui è stato sottoposto, sembra, a causa di un aneurisma. Riccardo Cesini era anche appassionato di regate e dal 2017 era nell'equipaggio di Be Wild, campione mondiale di vela d'altura Orc a Trieste, nel settembre 2017 ha vinto la Regata del conero con Idrusa.

