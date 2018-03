Il boss Matteo Messina Denaro avvistato in Versilia : Lo afferma un testimone

Il testimone racconta come il capomafia dopo aver fatto un intervento di chirurgia plastica a volto e polpastrelli sia riuscito a spostare tutti i suoi interessi criminali ed economici in Toscana che gli permettono di muoversi liberamente. Dal soggiorno spesso a Pisa e in un albergo nel Cascinese all'alloggio in un resort di pregio con piscina sulle colline pisane, curandosi addirittura in una clinica di eccellenza di zona, grazie alla collaborazione tra l’organizzazione dei calabresi e un medico, disposto a rilasciare certificati falsi.





In questa clinica Matteo Messina Denaro si sarebbe sottoposto a dialisi. Inoltre avrebbe organizzato incontri riservati in una trattoria vicina all'aeroporto e in un bar vicino alla stazione dei treni, ma anche trascorso giorni di vacanza a Forte dei Marmi. Dettagli ed eventi quelli raccontati da Gino che si concludono con un volo che Matteo Messina Denaro avrebbe preso da Pisa per Lamezia Terme per recarsi in un paese della Liguria, per parlare con un sindaco circa l’acquisto tramite una società di riferimenti di siciliani e calabresi, di un residence e l’appalto per il trattamento di rifiuti speciali.

E' l'inchiesta choc pubblicata da "" a cura dei giornalisti Lirio Abbate e Giovanni Tizian in cui si legge che ilpiù ricercato d'Italia,sarebbe stato avvistato in, protetto da uomini della. L'inchiesta è partita dalla testimonianza appunto, di un super testimone soprannominato Gino, il quale afferma che il capomafia si divide tra la Sicilia e la Toscana, con frequenti «incontri d’affari» a Pisa e in Versilia. Ma chi è Gino? Gino è un toscano di 45 anni con alcuni precedenti giudiziari e vecchie amicizie con siciliani legati ae calabresi di clan della ’ndrangheta, l'uomo descrive il suo viaggio da Viareggio a Palermo per incontrare Matteo Messina Denaro e consegnargli una valigetta che un siciliano gli avrebbe dato ai bungalow del carnevale di Viareggio.