Bruno Boban morto in campo come Morosini : Si accascia a terra durante la partita

Fox Sports, Boban passa la palla a un compagno che entra in area, poi quando l'azione finisce lui si accascia, si inginocchia e poi crolla sul terreno di gioco. L'arbitro ha immediatamente chiamato i soccorsi medici, mentre compagni e avversari erano mani nei capelli, al 25enne è stato praticato immediatamente un massaggio cardiaco, poi l'intervento di un'ambulanza. Secondo i media croati i tentativi di riamimazione sono durati 45 minuti ma non c'è stato nulla da fare.





La nuova tragedia arriva a tre settimane dalla morte del capitano della Fiorentina e difensore della nazionale italiana Davide Astori. Il 14 aprile 2012, al 31' di Pescara-Livorno della 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie B, Piermario Morosini si accascia a terra dopo vari tentativi di rialzarsi in seguito a un'improvvisa crisi cardiaca, il calciatore morirà dopo poco.

Ancora una tragedia nel mondo del calcio, questa volta in in Croazia, dove oggi è morto, 25enne attaccante del Marsonia, il calciatore è crollato in campo durante la partita contro il Pozega Slavonja, nella terza categoria croata.