Milano, lancio dei sassi contro i treni: Doppio assalto a distanza di un'ora. Ferito un macchinista

Questa volta la cabina era vuota ma i vetri andati in frantumi hanno comportato il blocco del treno anche questa volta, alla stazione di Greco. I treni sono rimasti fermi sui binari a Greco per diverse ore per consentire agli agenti della Polfer di eseguire i rilievi, mentre il macchinista vittima del primo assalto di sassate è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale milanese dove gli hanno prestato le prime cure e dove è tenuto in osservazione, le sue condizioni per fortuna sono buone. Proprio quest'ultimo a fornito una prima testimonianza mentre Trenord esprime la sua forte preoccupazione: «Si tratta di atti gravissimi che possono comportare un forte rischio. Temiamo che simili fatti possano creare emulazione. In ogni caso riteniamo che sia importante un controllo del territorio più attento e costante per impedire che questi episodi si ripetano».

La linea ferroviaria, presa di mira da balordi, i quali hanno lanciatoanche abbastanza grandi contro i. Due gli assalti a distanza di un'ora che hanno provocato grandi danni. Il primo è stato il convoglio 10866 partito alle 16,52 di sabato da Porta Garibaldi e diretto a Lecco, colpito da un sasso enorme sulla cabina pilota, frantumando il finestrino laterale e ferendo il macchinista, un uomo di 31 anni che fortunatamente ha avuto la prontezza di fermare il treno e lanciare l'allarme. Ma qualche ora dopo la scena si è ripetuta su un treno che viaggiava in direzione opposta, il convoglio S9 partito da Saronno alle 18.35 e diretto ad Albairate è stato colpito in coda.