Lelio Baschetti trovato mummificato a 7 anni dalla morte: l'eredità alla sorella che lo aveva dimenticato

Sulla vicenda stanno svolgendo accertamenti i carabinieri, i militari hanno sentito, inoltre, la sorella dell'uomo, Illiria che vive al Lido, ma il fratello non lo sentiva più da dieci anni : «Siamo stati dai carabinieri e vogliamo essere lasciati in pace». Non sono stati trovati segni di violenza, la morte dell'uomo sarebbe avvenuta per cause naturali, sette anni fa. Il prof deceduto nel 2011 è stato cancellato dall'anagrafe due anni dopo, ma intanto l'Inps ha continuato a versare la pensione sul suo conto corrente che adesso è stato per forza di cose sequestrato.