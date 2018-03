Brasile : CBF lancia una vivace divisa gialla per i mondiali in Russia

La maglia di partenza avrà un giallo vivace con colletti verdi e farà il suo debutto nell'amichevole della prossima settimana con la Germania. La riserva, blu come al solito, sarà usata per la prima volta nell'incontro con la Russia a Mosca.

Daniel Alves e Marquinhos hanno lanciato lo spoiler il giorno prima , ma ora è ufficiale... laha già le nuove divise per i. Lahanno rilascito le divise che il Brasile utilizzerà la Coppa del Mondo in azione promozionale con, Philippe Coutinho, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Paulinho. Le divise, come da tradizione, sono state realizzate dallo sponsor tecnico Nike e sono all’insegna della tradizione.