Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni perché si chiama Leone Lucia Ferragni?

Semplicememte Lucia è il cognome di Fedez, il cui vero nome è Federico Lucia : "La legge italiana dice che se il padre si oppone non può prendere il cognome della madre", scherza il cantante sui social. Ribatte Chiara : "Si chiama Leone Lucia Ferragni così penseranno che Lucia è il secondo nome e finiranno per chiamarlo Ferragni".





Chiara Ferragni in una delle sue famosissime storie Instagram, spiegando così il significato che per lei ha il nome Leone : "Poco prima del nostro primo appuntamento mi sono fatta tatuare sul braccio un leone e una leonessa, che per me rappresentavano l'amore e la famiglia... il giorno dopo Fedez mi ha mandato un messaggio e mi ha invitata a uscire, che coincidenze".