Ekaterina Stetsyuk : Modella russa si lancia dal sesto piano di un hotel, si è salvata!

L'uomo accusato dalla ragazza è un imprenditore statunitense che ha negato tutto dichiarando che la modella sarebbe una escort e lui si sarebbe difeso di fronte ad una aggressione. Intanto la mamma della modella si è sfogata difendendo la figlia. "Mia figlia forse non potrà più camminare dopo quello che è successo. Ha fatto di tutto pur di salvarsi dalla furia di quell'uomo che voleva tagliarle la gola. Ma la cosa ancora più assurda è che potrebbe finire in carcere perché anche lui l'ha accusata e potrebbe essere giudicata colpevole di aggressione". La polizia non ha diffusdo altri particolari, per il momento si sa che l'uomo, un ricco uomo d’affari straniero, è stato preso in aeroporto, la Stetsyuk è sotto inchiesta in ospedale.

La modella di 22 anni di origine russasi è lanciata dal sesto piano di unla ragazza è sopravvissuta miracolosamente riportando lesioni alla spina dorsale, adesso è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, ma alla polizia è riuscita a raccontare :"Un uomo voleva stuprarmi e uccidermi, mi ha puntato un coltello alla gola".