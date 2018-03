Venezia, cadavere mummificato del professore Lelio Baschetti scopmparso 7 anni fa

A scoprirlo un ladro che era entrato in casa, le prime indagini fanno pensare che si tratti di, professore di Lettere di origini romagnole, che ha insegnato nei licei di. Lo stato del cadavere dovrebbe essere compatibile con il trascorso di diversi anni. Sul cadavere non sono stati riscontrati segni di violenza che potrebbero ricondurre la morte a un motivo traumatico, ma la salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'Ospedale civile di Venezia a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di reperire qualche parente dell'uomo. Il ladro, fuggito dopo la scoperta del cadavere, ha lasciato la porta aperta permettendo a un vicino di accorgersi a sua volta della salma.