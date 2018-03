Incidente mortale Uber : Sopseso progetto dell'auto a guida autonoma

La sospensione è legata ad un terribile investimento a Tempe, in Arizona, dove una donna è morta travolta dall'auto di Uber. La polizia ha già aperto un'indagine, per ora si sa solo che la macchina stava viaggiando in modalità autonoma, anche se con un pilota-tester a bordo per motivi di sicurezza.





La donna è stata colpita mentre attraversava, probabilmente l'uomo non è riuscito a prendere in tempo i comandi per evitare l'incidente e questo ha fatto scattare l'allarme, con il blocco immediato di tutti i test. Solo poche settimane fa il governatore dell'Arizona aveva dato il via libera alla circolazione sulle strade pubbliche delle auto condotte dall'intelligenza artificiale, anche senza un tecnico a bordo pronto a prendere i comandi in caso di necessità