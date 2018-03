Studentesse americane cucinano un piatto di pasta senza l'acqua e danno fuoco alla cucina

Le ragazze hanno subito chiamato polizia e vigili del fuoco che hanno accompagnato e messo in sicurezza nel giro di pochi minuti : "Abbiamo messo la pasta sul fuoco senza l'acqua, credevamo si cucinasse così", hanno spiegato ai soccorritori.Secondo quanto ricostruito, le ragazze tre avrebbero comprato un pacco di pasta al supermercato, per provare a cucinarlo a casa dove hanno sistemato la pasta in una pentola e hanno acceso il fornello senza sapere che occorreva anche l'acqua. Alcuni minuti dopo la pentola ha preso fuoco, costringendole a chiedere l'intervento dei pompieri. Le fiamme, spente sul nascere dai pompieri, hanno danneggiato alcuni mobili della cucina. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia.