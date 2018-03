Milioni di utenti Facebook spiati per le elezioni di Donald Trump

L'informatore di Cambridge Analytica afferma che la società ha lavorato con Corey Lewandowski, Steve Bannon. In un'intervista a TODAY, l' ex dipendente della società britannica Cambridge Analytica Christopher Wylie, afferma che la società ha usato i dati personali di Facebook di circa 50 milioni di persone per contribuire a influenzare le elezioni presidenziali del 2016.





Wylie afferma che la compagnia ha incontrato l'ex manager della campagna elettorale di Donald Trump (e attuale consigliere esterno) Corey Lewandowski, l'ex stratega capo Steve Bannon e le compagnie petrolifere russe.