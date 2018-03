Tiziano Ferro papà in America con l'utero in affitto

Il cantante 38enne ha dichiarato la sua omosessualità anni fa, ma al momento non risulta legato a nessun compagno. Eppure proprio poco tempo fa aveva dichiarato in un'intervista a Vanity Fair di avere una grande voglia di diventare padre: "Sono in America anche per questo. Frequento corsi per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è tanta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Però più sto a contatto con genitori gay, più comprendo la nostra scelta sentimentale. Scopro come funziona la realtà ma anche come dis-funziona".





A rafforzare l'ipotesi che quello nello scatto sia proprio il figlio di Tiziano Ferro, l'annuncio dato su RTL: "Tiziano Ferro è diventato papà, l'ha detto e lo ha fatto".

Aveva già dichiarato di voler avere unprima dei 40 anni e dallapubblicata poco fa sul suo profilopare proprio che il cantante- gay e single - ci sarebbe riuscito.nello scatto in bianco e nero guarda con tenerezza un neonato e scrive nella didascalia della foto sui social "".