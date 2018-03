@zazoom.it : Come difendersi dal Phishing

Le email generate non sono prodotte dai sistemi e inviate dai server di Zazoom Social News che non invia mai comunicazioni del genere, mai con la richiesta di dati personali e/o contenti link che siano riconducibili alle sue attività.





Nello specifico la mail fraudolenta ha come mittente Intesa San Paolo - indirizzo : Y27N7AZVRD@zazoom.it e oggetto - Le chiediamo di avviare la procedura di conferma dei dati del Cliente...



Le uniche mail che potresti ricevere da Zazoom Social News hanno come mittente info AT zazoom.it e sono inerenti a comunicazioni su richieste di accesso e/o pubblicazioni. Controlla l'eventuale link che dovra' essere sempre www.zazoom.it/xxx/xxx





Come difendersi dal Phishing - Questa truffa viene realizzata attraverso l'invio di email contraffatte che spesso riportano la nostra grafica e/o i nostri loghi ufficiali. Queste email invitano il destinatario a fornire informazioni personali, quali ad esempio username, password, carte di credito, conti bancari o informazioni simili. L'utente riceve l'email all'interno della quale può trovare un link dove gli viene chiesto di inserire alcuni dati personali oppure i dati stessi vengono richiesti all'interno dell'e-mail contraffatta.





Se l'utente clicca sul link della email contraffatta e inserisce i propri dati, questi arrivano al truffatore. A questo punto lui può disporre dell'account rubato e compiere truffe all'interno dello stesso o comunque arrivare ad informazioni sensibili e riservate (ad esempio la carta di credito).





Per difenderti dal Phishing ecco alcuni consigli che ti possono essere utili:

Non aprire allegati del messaggio, se non conosci con sicurezza l’identità del mittente. Un allegato può infatti contenere virus o installare sul tuo PC programmi che ne compromettono la sicurezza. Diffida a maggior ragione nel caso di messaggi ricevuti nella cartella Spam.

Verifica l’URL della pagina che ti richiede dati personali, se il link che trovi nella mail non rimanda ad una pagina www.xxxx.zazoom.it o www.zazoom.it/xxx la mail è fraudolenta Installa nel tuo computer un antivirus che ti protegga anche dal phishing. Ormai quasi tutti gli antivirus includono una funzione antiphishing che avvisa del pericolo ogni volta che clicchi su un collegamento truffaldino.

Non cliccare su alcun link presente nel messaggio, se ricevi una mail che sembra provenire dalla tua banca o dal tuo provider di posta, che ti chiede di inserire i tuoi dati personali (login e password o numero di carta di credito) non inserire alcun dato e non cliccare su eventuali link presenti nel messaggio.





Suo malgradodeve segnalare ai suoi utenti la presenza di tentativi di Phishing utilizzando email contraffatte che erroneamente sono riconducibili ae/o