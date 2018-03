Napoli : Crolla ex monastero, operai sotto le macerie

Sul posto stavano lavorando quattro operai, tre sarebbero stati tratti in salvo, mentre uno sarebbe ancora sotto le macerie. Gli operai si trovavano sul posto perchè vi erano dei lavori in corso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle squadre dei vigili del fuoco.

Crolla un fabbricato nel cuore di Napoli, in via San Paolo, nel cuore dei Tribunali. 3dalle macerie dell'ex convento di San Paolo Maggiore crollato in via Tribunali, nel centro antico di Napoli, intorno alle 9 di mattina. Il muro perimetrale di unè crollato in via San Paolo, nella zona dei Tribunali, nel cuore di Napoli.