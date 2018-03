Carlton Gary : giustiziato il killer di anziane in Georgia a fine anni '70

Carlton Gary è stato condannato per lo stupro e il soffocamento di tre anziane donne a Columbus, in Georgia, alla fine degli anni '70. È stato soprannominato lo Stock Strangler a causa di come ha ucciso le sue vittime, Florence Scheible, 89, Martha Thurmond, 69 anni, e 74 anni, Kathleen Woodruff. Gary era anche legato agli omicidi di altre quattro donne, ha detto la polizia.

Fu arrestato nel 1984 e condannato due anni dopo con tre capi d'imputazione - omicidio, stupro e furto con scasso.

Il 67enne- noto come "", è statoper lo stupro e l'uccisione di diverse anziane, tra il 1977 e il 1978, in, negli Stati Uniti. L'uomo è stato messo a morte per iniezione di barbiturici nella prigione di Stato di Jackson. E' stato il primo detenuto del 2018 a essere giustiziato dalle autorità locali.