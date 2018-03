Monza : Alessandro Turati uccide la mamma Marina Cesena e la nonna Paola Parravicini

Un conoscente dell'anziana vittima ha telefonato al 112 per chiedere aiuto, perché né lei, né nessuno della famiglia rispondeva alle sue telefonate. La porta dell'appartamento al secondo piano dove vivevano le tre vittime era chiusa dall'interno, per accedere all'interno i soccorritori hanno dovuto sfondare la porta. Quando sono entrati hanno scoperto i cadaveri dell'anziana donna, di sua figlia e del nipote riversi in una pozza di sangue.





Alessandro Turati era soprannominato il baffo. Le donne sarebbero state uccise nel sonno, il ragazzo avrebbe lasciato dei bigliettini per spiegare l’accaduto. Secondo i primi accertamenti svolti dal medico legale, tutte e tre le vittime sarebbero morte per dissanguamento, dovuto a profonde ferite da arma da taglio alla gola.