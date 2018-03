La setta psico macrobiotica : Medicine vietate, le testimonianze choc delle vittime

E' il caso di una bimba di Firenze che è rimasta sorda per un’otite non curata dai genitori, i quali avevano scelto di non usare farmaci come imposto loro proprio da Mario Pianesi. Secondo quanto emerso dalle testimonianze ascoltate, i figli dei seguaci, venivano isolati dal resto del mondo, in quanto la società era considerata negativa per loro. «La medicina uccide e i medici sono degli assassini», era questo il motto di Mario Pianesi riferito dalla vittima che ha dato il via alle indagini. Dalle testimonianze della vittima: «Teneva conferenze pomeriggio e sera in cui parlava per ore di alimentazione, di come ottenere la salute, dello stile di vita, delle teorie cinesi, di esoterismo, di medicina tradizionale che denigrava insieme ai medici. Sosteneva e ripeteva in continuazione che i farmaci non curano ma tolgono semplicemente i sintomi. Cinque tipi di dieta consistenti solo nell'assumere a colazione, pranzo e cena, creme di riso e tè bancha oppure, di sottoporsi a trasfusioni di sangue. Una volta dentro, era vietato qualsiasi contatto con il mondo esterno. Non si poteva ridere né fare sesso perché, rimanendo incinta, chi lavorava all'interno dell’Upm non avrebbe potuto più farlo. Vietate le gonne corte e i tacchi. Vietato anche lavarsi durante il periodo mestruale. Le trasfusioni con il sangue di altre persone erano sconsigliate perché si riferivano a persone con un’alimentazione chimica e che era scontato che non valessero per il popolo macrobiotico il quale aveva un’alimentazione sana; che la classe medica nel tempo aveva modificato i parametri di limite massimo per i continui adeguamenti agli eccessi e sregolatezze alimentari delle persone».





Insomma il pensiero dei seguaci doveva essere identico a quello imposto da Pianesi e che la vittima riferisce durante l'interrogatorio: «Pianesi ha già pensato a tutto per noi, bisogna fare bene tutto quello che lui ci dice di fare, in modo da poter guarire sia le malattie fisiche che quelle dell’anima, in modo da ripulire il nostro Karma, qualsiasi messa in discussione, ragionamento, domanda sul perché fare o non fare, mangiare o non mangiare, era soltanto una perdita di tempo perché lui aveva già sperimentato su di sé, sacrificandosi con infinito amore per noi e l’umanità. Parlava solo di cibo suddividendolo in macrobiotico che dà la vita, e chimico che porta alla malattia. Di come le persone che non facevano parte di Upm fossero tutti schizofrenici, votati all'autodistruzione e ormai sempre più incapaci di capire ciò che era giusto fare per se stessi, il pianeta e l’umanità».





E' bene chiarire che niente può sostituire la medicina tradizionale e che molte persone cadute nella rete del metodo sostitutivo di Pianesi, non ha solo messo a rischio la propria vita ma ha portato per la disperazione alla vendita di case, proprietà e ogni tipo di bene.

Una lunga indagine che grazie alle scioccanti testimonianze delle vittime ha portato alla scoperta della setta costruita dall'imprenditore, il quale vietava ogni tipo di farmaco ai "pazienti" sostituendoli con le sue "cure". Sono scioccanti le testimonianze delle vittime e ancor più da brivido le foto, in cui si vedono persone ridotte pelle e ossa, scheletriche, arrivate addirittura a pesare 35 kg. Cure, quelle di Pianesi utilizzate addirittura sui bambini.