United Airlines : cucciolo di 10 mesi muore su un volo rinchiuso nella cappelliera

Ha raccontato un altro passeggero : "Il cucciolo è rimasto rinchiuso per tre ore senza alcuna possibilità di respirare... l'assistente ha assicurato alla proprietaria del cane che sarebbe stato al sicuro. Il cucciolo all'inizio piagnucolava, poi si è calmato. Alla fine del viaggio però, quando la proprietaria ha aperto la cappelliera ha trovato il suo cane senza vita". In una nota la compagnia aerea ha dichiarato che la compagnia aerea sta conducendo un'indagine sull'incidente "per evitare che ciò accada di nuovo".

Un'assistente del volo United Flight 1284 aveva chiesto ad una donna, che viaggiava con il cane e i suoi due figli, di mettere il trasportino nella cappelliera sopraelevato per tutta la durata del viaggio - circa tre ore. La donna ha protestato, ma l'assistente l'ha rassicurata dicendole che il cane sarebbe stato al sicuro... ma al momento di scendere dall'aereo la proprietaria ha trovato Puppy senza vita.