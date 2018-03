Spaccio di droga a Scampia/ arrestate 9 persone : Tra loro l'attore di Gomorra

Salvatore Russo impersonava un affiliato alla camorra che 'addestrava' le future vedette sparando contro il giubbotto antiproiettile che indossavano, testando così il loro coraggio. Russo fu già arrestato il 26 novembre 2016 nel corso di un blitz dei Carabinieri sempre nelle 'Case dei puffi', colto in flagranza mentre fungeva da vedetta ordinando i tossicodipendenti in attesa per l'acquisto delle dosi di eroina o cocaina.

