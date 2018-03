Fano/ Ordigno bellico innescato per errore: Rimosso all'alba sarà fatto esplodere in mare

Già nella giornata di ieri sono state evacuate circa 23mila persone, allontanate da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba. L'evacuazione per la sicurezza dei cittadini si prolungherà fino alle 13 di oggi. La bomba resterà in mare almeno 144 ore (il tempo massimo per l'eventuale esplosione) prima della distruzione.

E' stato rimosso questa mattina all'alba, l'risalente alla Seconda Guerra Mondiale e del peso di 220 kg, trovato in un cantiere e. La bomba è stata trasportata in mare dagli artificieri dell'Esercito e dalla Marina Militare, i quali faranno affondare l'ordigno per poi farlo esplodere nella massima sicurezza.