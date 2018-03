Vicenza/ Morta la 39enne Chiara Baggio sconfitta dal male : lascia due bambini

Originaria di Cittadella ha avuto sempre al suo fianco il marito Christian Trentin.Chiara è morta circondata dall’affetto della famiglia, dei genitori Dirce e Arcangelo e dei fratelli Sabrina e Federico. Domenica 4 marzo è stata probabilmente l’ultima giornata spensierata per lei, che ha trascorso una gita in montagna con marito e figli.

in provincia di Vicenza l’ultimo saluto a, 39 anni, moglie e mamma di un ragazzino di 11 anni e una bambina di 6. La donna ha combattuto per sei anni contro un male che non le ha lasciato scampo, scoperto mentre allattava la figlia.