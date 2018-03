Omicidio Sarah Scazzi/ Sabrina Misseri e Cosima Serrano a Storie Maledette : Voleva farsi adottare da noi

Ecco cosa dice Sabrina: "Sarah era la sorella che non ho mai avuto, viveva praticamente da noi. Non aveva un'alta autostima e la portavo con i miei amici perché si lasciasse un po' andare". Sabrina parla con amore di Sarah, ma a parlare di fatti che fino ad oggi erano sconosciuti è Cosima: "La piccola Sarah era molto legata a noi, voleva farsi adottare e portava una mia foto nella borsa dicendo che si trattava di sua madre". La conduttrice pone poi delle domande a Sabrina su Ivano Russo e la giovane risponde ripercorrendo tutte le fasi che vanno dall'innamoramento per lui, ritenuto ossessivo e motivo, per gli inquirenti che ha portato all'omicidio di Sarah, fino alla ricostruzione della tragedia avvenuta. Franca Leosini sottopone Sabrina a domande molto dirette su quegli istanti e sui messaggi scambiati con Sarah e l'amica Mariangela, lei scoppia a piangere e dice: "Mi hanno dipinta come un serial killer".

Protagoniste in tv nella trasmissionedi Franca Leosini, andata in onda ieri sera domenica 11 marzo su RaiTre,accusate e in carcere per aver ucciso la piccola Sarah Scazzi. Cugina e zia di Sarah stanno scontando l'ergastolo nel carcere di Taranto e raccontano la loro versione dei fatti su uno dei delitti più atroci della cronaca nera soprannominato "".