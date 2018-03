Pomezia, in manette altre tre maestre : Bimbi tra i 3 e 5 anni messi in ginocchio e maltrattati

Le maestre che al momento sono agli arresti domiciliari sono accusate di atti di violenza fisica, morale e psicologica, umiliando i piccoli, con vessazioni e insulti di vario genere, di fronte all'intera classe. Grazie alla denuncia di 4 giovani mamme che avevano notato un comportamento anomalo dei bambini, sono state piazzate le telecamere all'interno della classe, le cui immagini hanno immortalato le tre maestre mentre strattonavano alcuni bambini presi per le braccia o il grembiulino, uno dei piccoli preso per i capelli e altri ancora costretti a stare in ginocchio in un angolino o seduti su una sedia isolati dagli altri bimbi.

Ancora. Grazie alla denuncia di 4 mamme che hanno permesso un'indagine approfondita e tempestiva da parte dei carabinieri, sono finite in. I bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni venivano strattonati con forza e messi in ginocchio in un angolo con la minaccia che i loro genitori non sarebbero venuti a prenderli per portarli a casa.