Maltrattavano bimbi scuola infanzia : tre maestre arrestate a Pomezia

L'indagine è partita in seguito alle denunce presentate da quattro mamme che avevano notato comportamenti strani e violenti dei figli, i quali avevano manifestato loro il rifiuto di andare a scuola, intercettazione ambientale e telecamere installate all'interno del plesso scolastico sono state fondamentali per l'acquisizione delle prove ai danni delle tre maestre.





Dalle intercettazioni si è appurato che le maestre minacciavano i bambini dicendo loro che i genitori non li avrebbero più ripresi per portarli a casa e li avrebbero lasciati a scuola. Altri bimbi risultano dalle immagini essere stati strattonati per le braccia e per il grembiule e uno di loro tirato per i capelli. Altri ancora venivano costretti a mettersi in ginocchio in un angolo della classe o a sedersi su una sedia, isolandoli dal gruppo.

I carabinieri hanno posto gli di una scuola dell'infanzia comunale di, accusate di aver sottoposto alcuni bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, a reiterati atti di violenza fisica, morale e psicologica, umiliandoli, con vessazioni e insulti di vario genere, di fronte all'intera classe.