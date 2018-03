Il piccolo Brodie muore soffocato con il cuscino : accusata la madre

Joanne è accusata di omicidio - per il momento non è stata diffusa nessuna notizia a riguardo, si sa solo che la mamma del piccolo facesse uso giornaliero di un forte farmaco antidepressivo. Il padre ha dichiarato : “Grazie a tutti coloro che mi hanno mandato parole di conforto. Al momento mi sento vuoto, ancora sotto shock. Ho perso la parte migliore di me… le parole non possono descrivere quanto io ami il mio piccolo, e quanto mi manchi”.

era un bimbo di anni che èpresumibilmente soffocato con un cuscino nella casa al mare in. ma per il decesso è stata accusata la madre 41enneSarebbe stata la stessa mamma a dare l'allarme ed a telefonare alle forze dell'ordine per informarle della morte di suo figlio.