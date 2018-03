Luigi Di Maio : Nessun Governo senza M5s

Di Maio in un video su Facebook : "La formazione del governo deve rispettare la volontà dei cittadini che con oltre il 32% hanno votato un programma, un candidato premier e una squadra di governo. Per formare il governo noi abbiamo aperto a tutte le forze politiche perché sentiamo che finalmente si possono realizzare le cose che gli italiani aspettano da 30 anni - ha proseguito -, ossia abbiamo chiesto a tutti responsabilità per far partire un governo presieduto dal candidato premier M5S".





Poi conclude : "In questo momento il M5S è determinante, un governo senza i 5 stelle non si può fare, tutti dovranno parlare con noi, a meno che non decidano, e sarebbe un clamoroso insulto alla democrazia e ai cittadini, di fare un governo con tutti contro di noi, ma in quel caso prepariamo i pop corn perché sarebbe la loro fine. Il Capo dello Stato ha una grande sensibilità e ha richiamato tutte le forze politiche al senso di responsabilità e per questo lo ringrazio, ne siamo contenti perché in ballo c'è l'interesse del Paese che viene prima di tutto"

Il premierLuigi Di Maio, in un video-messaggio dichiara :"".