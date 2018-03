Montalto di Castro/ Appartamento esplode nella notte : Muore giovane romano, la fidanzata è grave

Secondo i vigili del fuoco che sono immediatamente intervenuti sul posto per spegnere l'incendio, l'esplosione è stata causata da una perdita di gas. I medici del 118 non hanno potuto far nulla per il ragazzo che trovato nello spazio esterno del giardino della proprietà era purtroppo già morto.

Appartamento esplode nella notte a Montalto di Castro nel comprensorio turisticoin provincia di Viterbo. Perde la vita unmentre la compagna 24enne che si trovava con lui è in condizionia causa delle ustioni riportate, all'ospedale Sant'Eugenio.