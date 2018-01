Thailandia : La 17enne Supatra Nat Sasuphan si sposa... è la donna più pelosa al mondo

Infatti Supatra si sposa con l'uomo della sua vita che lei stessa in un post su Facebook definisce così: "Non solo il mio primo amore, ma l'amore della mia vita", e ha deciso di depilarsi completamente il viso. La giovane è uno dei pochissimi casi noti (una quarantina in tutto il mondo) di questa malattia genetica (conosciuta anche come "sindrome del lupo mannaro"), che però non le ha mai impedito di avere una vita del tutto normale - nel 2010, quando vinse il titolo mondiale, raccontò di non sentirsi "in alcun modo diversa da tutti gli altri, e ho un sacco di amici a scuola".

Lei si chiama Supatra Nat Sasuphan, ha 17 anni ed è laa causa di una rara malattia chiamataLa giovane nel 2010 a Roma ha vinto ilproprio come ragazza più pelosa del mondo. A quanto pare però, la ragazza ha deciso di darci unper una ragione ben precisa... l'amore.