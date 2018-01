Nuoro - 13enne si suicida sparandosi alla testa : Il Figlio del sindaco lascia biglietto

sindaco è arrivato anche il procuratore di Nuoro Andrea Garau. Il corpo del ragazzo si trova all'ospedale San Francesco a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre l'autopsia. I carabinieri della Compagnia di Siniscola e del comando provinciale di Nuoro hanno lavorato fino a tarda sera per cercare di capire cosa era successo. Nella villetta delè arrivato anche il procuratore di Nuoro Andrea Garau. Il corpo del ragazzo si trova all'ospedale San Francesco a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre l'autopsia.

, giovane ragazzino di 13 anni di, in provincia di Nuoro, è. Il ragazzino, figlio del sindaco del paese si è tolto la vita dopo aver lasciato un drammaticod'addio ai suoi genitori, i quali erano fuori per lavoro. Il ragazzo ha approfittato della loro assenza per compiere il drammatico gesto utilizzando un fucile da caccia del padre. A trovarlo riverso in una pozza di sangue è stata la sorella maggiore. I soccorsi arrivati immediatamente sul posto nulla hanno potuto fare per salvarlo,