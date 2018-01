Verona - Kadjia Bencheikh uccisa e fatta a pezzi nell'uliveto: Fermati due albanesi. Si conoscevano

Secondo quanto si è appreso, la donna conosceva i due sospettati, che frequentavano la vittima, convivente di un loro connazionale. I Carabinieri precisano che sono comunque in corso ulteriori approfondimenti delle indagini, in attesa dell'udienza di convalida del fermo. L'inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Giovanni Pietro Pascucci.

Svolta nelle indagini per l'il cui corpo è stato fatto a pezzi e abbandonato in un uliveto di(Verona). E' scattato il fermo per due albanesi. Il corpo di, la donna marocchina, è stato ritrovato in località Gardoni la sera del 30 dicembre.