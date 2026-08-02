Su Rai 1 proseguono gli appuntamenti domenicali con Noos – L’avventura della conoscenza. Con la puntata in onda il 2 agosto, Alberto Angela porta il pubblico alla scoperta di un tema molto particolare: quello della paura, un’emozione che viene indagata nei suoi meccanismi più profondi e nelle sue molte sfaccettature. A questo proposito trova spazio anche un caso curioso: quello del film Buen Camino di Checco Zalone che pare abbia spinto, inaspettatamente, molti uomini ad andare dall’urologo. A Noos lo strano caso di Buen Camino. A Noos – L’avventura della conoscenza Alberto Angela spiega come il legame tra un film comico e la prevenzione sanitaria possa nascere da una coincidenza che né i medici né gli sceneggiatori potevano prevedere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Noos, anticipazioni 2 agosto: Buen Camino di Checco Zalone e l’effetto inaspettato sulle visite urologiche

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